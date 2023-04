FVW Medien und der VIR verlosen fünf Freitickets für die Teilnahme am Event Talk Tourism in München. Bei dem Event kommen Touristiker zusammen, um Themen wie Digitalisierung und KI in der Reisebranche zu erörtern. Die Anmeldefrist läuft am 4. Mai 2023 ab.

Am 14. und 15. Juni 2023 findet in München das Event Talk Tourism (hosted by VIR & House of Tourism) statt. Das Event ist sowohl auf das Incoming als auch auf den Outbound-Bereich und den Austausch untereinander konzipiert.



Der Fokus vom Event liegt auf der Bedeutung der Digitalisierung der Reisebranche. Es wird unter anderem erörtert, wie Künstliche Intelligenz (KI) für touristische Unternehmen bei ihrer Zukunftsgestaltung von Nutzen sein kann.



Die Veranstaltung findet im House of Communication statt. Die Begrüßungsrede am 14. Juni wird der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger halten. Anschließend die Zeitgeist-Forscherin Kristine Fratz eine Rede zum Thema "Wie entsteht Zeitgeist?" halten.



Darauf folgen parallele Sessions, die sich zum einen mit touristischen Erfolgsrezepten beschäftigen, aber auch die Einsatzmöglichkeiten von KI behandeln – zum Beispiel Chat GPT.



Den Folgetag läutet ein Social Brunch ein, gefolgt von zwei weiteren Sessions: Zum einen wird die Optimierung des Marketings und der Besucherlenkung durch die Nutzung von Online-Daten behandelt. Die zweite Session beschäftigt sich mit den Zukunftschancen von Web 3.0 für den Tourismus.



Am Nachmittag dreht sich alles um "Workation & Co-Working". Wie können das Reisen und Arbeiten in einem für alle Beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer passenden und zukunftsweisenden Weg kombiniert werden? Auch während der Veranstaltung ist bei Bedarf Co-Working im House of Communcation möglich.



Die Teilnahme an dem Event kostet normalerweise 149 Euro pro Person. Doch fvw|TravelTalk und der VIR verlosen fünf Freitickets. Interessenten können sich bis zum 4. Mai 2023 für die Verlosung online anmelden. Hier geht es zum Online-Formular.



