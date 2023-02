Ender Karadağ ist Vertriebs- und Marketingchef bei Ferien Touristik und Coral Travel.

Im Auftrag des Vereins "Hilfe der Touristik" koordiniert Ender Karadağ vor Ort in der Türkei die finanzielle Unterstützung für die Erdbebenopfer. Karadağ berichtet auch per Live-Stream über die Hilfsaktion des Vereins.

Im vergangenen Jahr wurde aufgrund des Krieges in der Ukraine der Verein "Hilfe der Touristik" offiziell als gemeinnützig anerkannt. Der Verein wurde von Kurt Koch (Vorstandsvorsitzender der Rita AG), Amondo-Geschäftsführer Achim Steinebach und weiteren fünf Touristikern ins Leben gerufen. Jetzt nimmt der Verein auch Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei (IBAN DE17 2519 0001 0959 7557 00 bei der Volksbank Hannover, Verwendungszweck: "Türkei") entgegen.



Darüber diskutieren die Türkei-Experten am 17. Februar um 11.00 Uhr mit Chefredakteur Klaus Hildebrandt auf der Plattform Counter Place.



Wie läuft die Hilfe von deutschen und türkischen Touristikern? Welche Folgen hat die Katastrophe für den Tourismus etwa in der Region Antalya? Wie können Reisebüro-Profis gegenüber Kundinnen und Kunden, die aktuell Bedenken bei einer Buchung für eine Türkei-Reise haben, argumentieren? Welche Bedeutung hat der Tourismus für die Türkei, bleibt Deutschland größter Quellmarkt?

Ender Karadağ, Vertriebs- und Marketingchef bei Ferien Touristik und Coral Travel, kümmert sich vor Ort in Antalya darum, dass die Spenden auch zielgerichtet eingesetzt werden. Karadağ hat aufgrund seiner familiären Bindungen ims Erdbebengebiet Hatay einen direkten Bezug zu der betroffenen Region. Sein Bruder hat in einer ersten Aktion 40 Personen mit Kleinbussen aus der Erdbebenregion nach Antalya geholt."Ich kümmere mich mit Freunden und Familie darum, dass das gespendete Geld dort eingesetzt wird, wo es jetzt am dringendsten benötigt wird. Ich garantiere dafür, dass die Spenden unmittelbar und schnell zu den betroffenen Personen gelangen", sagt Karadağ.Die Zentrale von Mein Urlaubsglück unterstützt die Erdbebenhilfe auch selbst. Die Kooperation verdoppelt Spendenbeträge der angeschlossenen Reiseberater mit eigenem Geld, so die Zusage von Karin Koch, Geschäftsführerin von Mein Urlaubsglück.Am kommenden Sonntag (19. Februar) wird Karadağ im Zusammenhang mit diesem Hilfsprojekt in der Facebook-Gruppe "Hotelreport Türkei" sowie über sein Facebook-Profil "Endertainment" umberichten und über die Situation vor Ort sowie Hilfsaktionen informieren.