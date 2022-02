Stefanie Berk ist Marketing-Vorständin bei der DB Fernverkehr.

Was haben die Deutsche Bahn, Marc O'Polo, Develey Senf und Sun Express gemeinsam? Sie gestalten die Transformation und gehen mutig innovative Wege. Am 23. Februar präsentiert Stefanie Berk, Vorständin bei der DB Fernverkehr, neben anderen Macherinnen und Machern ihr Vorgehen beim halbtägigen Kongress "Best of Transformation".

Die Pandemie fordert Unternehmen aller Branchen heraus, neu zu denken: Digitalisierung, Klimaschutz, Arbeits- und Geschäftsmodelle der Zukunft. Die Wirtschaft ist im Umbruch. Große Player aus Handel, Textilwirtschaft, Lebensmittebranche und Tourismus geben am 23. Februar 2022 in einer halbtägigen digitalen Konferenz (Beginn um 15.00 Uhr) Einblicke in ihre Transformationsprozesse.

Wie trimmt sich ein Konzern wie die Deutsche Bahn auf New Work? Marketing-Vorständin Stefanie Berk erklärt im Gespräch mit fvw|TravelTalk-Chefredakteurin Sabine Pracht, wie sich das Arbeiten bei der DB seit Beginn der Pandemie verändert hat und mit welchen Modellen der Konzern die Zukunft beschreiten will. Außerdem präsentiert die Vorständin exklusiv neue Studienergebnisse zum Wandel der Arbeitswelt.



Wie etabliert die Modemarke Marc O'Polo New Work – und was bringt es? Darüber berichtet Behija Karup, Director HR & Central Services bei Marc O'Polo. Wie schafft die erfolgreiche Senfmarke Develey die grüne Transformation?"Lernen von den Besten – Best of Transformation. New Business. New Work. New Climate." Unter diesem Motto veranstalten Leitmedien der dfv Mediengruppe wie fvw|TravelTalk, die Lebensmittel Zeitung, die TextilWirtschaft, die ahgz und Food Service einen gemeinsamen digitalen Kongress.Neben Stefanie Berk von DB Fernverkehr und Behija Karup, Director HR & Central Services von Marc O'Polo AG werden auch Michael Durach, CEO von Develey Senf & Feinkost, Christoph Kruse, Gründer von Bookingkit, Peter Glade, Commercial Director von Sun Express, und Roland Stroese, Geschäftsführer des Lebensmittelkonzerns Pfeifer & Langen, vortragen, wie sie ihre Organisationen grundlegend verändern und worauf es dabei ankommt.Die Veranstaltung findet von 15.00 bis 18.00 Uhr statt. Alle Informationen und Tickets gibt es hier