RossHelen / Gettyimages

Reisebüros in Sachsen dürfen keine Kunden mehr in die Geschäfte lassen. Das hat die Landesregierung in ihrer Notfallverordnung so verfügt.

Die Zwangsschließung der Reisebüros in Sachsen wertet die Allianz selbstständiger Reiseunternehmen (ASR) als Bashing der Tourismusbranche. Sowohl auf Landes- als auch Bundesebene hätten die Regierungen im Umgang mit der Corona-Krise versagt. Wie zuvor