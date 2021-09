Welche Koalition regiert künftig Deutschland? Das ist derzeit noch offen.

Am Sonntagabend liefern sich Union und SPD noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das höchste Ergebnis bei der Bundestagswahl. Klar ist aber schon: Die Touristikbranche hätte anders gewählt – so jedenfalls das Ergebnis einer Umfrage von fvwITravelTalk.

privat

Bundesaußenminister Heiko Maas und Joerg Franzen am Freitag vor dem Reisebüro des Touristikers in Überherrn (Saarland).

In der Umfrage lieferten sich zuletzt FDP und Grüne ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins mit je 24 Prozent. Über das starke Abschneiden dieser Parteien lässt sich trefflich spekulieren: Die Liberalen gelten natürlich als traditionell wirtschaftsnah. Sie hatten insbesondere während des dritten Lockdowns aber auch immer wieder konkrete Öffnungsperspektiven gefordert, was manch einem Branchenteilnehmer gefallen haben dürfte.Bei den Grünen machte sich in den vergangenen Jahren insbesondere der Bundestagsabgeordnete Markus Tressel einen Namen in der Branche. Er gilt vielen als Politiker mit besonders hoher Fachkompetenz in Sachen Tourismus, gehörte seit seinem Einzug in den Bundestag auch dem Tourismusausschuss des Parlaments an. Er trat bei dieser Bundestagswahl jedoch nicht wieder an.Union und SPD lieferten sich in der fvwITravelTalk-Umfrage ebenfalls ein Kopf-an-Kopf-Rennen – allerdings um Platz drei. Beide lagen bei 15 Prozent. Es folgen die AfD mit 5 Prozent und die Linke mit 3 Prozent. Insgesamt beteiligten sich mehr als 200 Leser an der Umfrage.Das tatsächliche Bundestags-Wahlergebnis stellte sich am frühen Sonntagabend deutlich anders dar. Demnach lieferten sich Union und SPD mit je 25 Prozent ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins. Die Grünen kamen auf 15 Prozent. AfD und FDP lagen bei 11 Prozent. Die Linke musste mit 5 Prozent um den Einzug in den Bundestag bangen.Derweil ließ sich Politikprominenz auch kurz vor den Wahlen am Sonntagabend noch bei Vertretern der Reisebranche blicken. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) besuchte am Freitag das Reisebüro Franzen im Saarland, um sich über die Lage der Reisebranche zu informieren, wie Büroinhaber Joerg Franzen mitteilte.Maas habe der gesamten Branche auch weiterhin die Unterstützung der SPD zugesichert. Das gelte ebenfalls für den von Franzen mitgegründeten Reisebüroverband im Saarland, teilte der Touristiker mit. Maas' Wahlkreis ist der Wahlkreis 297 Saarlouis, in dem auch Franzens Büro liegt.