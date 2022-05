Der Dienstleister für betriebswirtschaftliche Arbeitsabläufe in der Touristik will erfahren, wie der Beratungsbedarf der Reisebüros künftig ist. TAA hatte vor allem bei Überbrückungshilfen in der Pandemie geholfen.

Mehr dazu Mehr dazu TAA zieht Zwischenbilanz Reisebüros suchen Beratung jenseits von Corona



Die TAA GmbH, 1997 von erfahrenen Touristik- und Finanzprofis gegründet, arbeitet für Firmen im Bereich Touristik und auch aus weiteren Bereichen wie Verkehr und Dienstleistungen. Nach eigenen Angaben wird mit einem Team von 100 Mitarbeitern an drei Standorten deutschlandweit ein Gesamtumsatz von 4,5 Mrd.Euro betreut. Mehr dazu Mehr dazu Vier neue Bereichsleiter Dienstleister TAA erweitert die Unternehmensführung Das Unternehmen führt im Moment eine Marktumfrage durch. "Ziel ist es, den Beratungsbedarf der Reisebüros zu ermitteln, insbesondere nach den Erfahrungen aus der Pandemie und den Überbrückungshilfen", so Travel Agency Accounting (TAA). Die Online-Umfrage umfasst nur wenige Fragen und ist unter diesem Link zu finden.Die TAA GmbH, 1997 von erfahrenen Touristik- und Finanzprofis gegründet, arbeitet für Firmen im Bereich Touristik und auch aus weiteren Bereichen wie Verkehr und Dienstleistungen. Nach eigenen Angaben wird mit einem Team von 100 Mitarbeitern an drei Standorten deutschlandweit ein Gesamtumsatz von 4,5 Mrd.Euro betreut.