Alexej Mordaschow ist mit einem Anteil von 34 Prozent der größte Aktionär des Unternehmens.

er Angriff auf die Ukraine und die seit Tagen andauernden Kampfhandlungen machen mich, wie alle, mit denen ich in den vergangenen Tagen gesprochen habe, fassungslos. Wenn ich an die Menschen in der Ukraine denke, an die Männer und Frauen, die ihr Land verteidigen, und an die Familien, die jetzt auf der Flucht aus Ihrer Heimat sind, kann ich mir das Leid kaum vorstellen." Ein Angriffskrieg mitten in Europa, ein Angriff auf ein souveränes Land, auf unschuldige Europäer – all dies sei nach dem Ende des Kalten Krieges und in der Zeit von Dialog und Kooperation kaum vorstellbar gewesen.



Weiter heißt es in dem Schreiben: " Ganz sicher nicht an erster Stelle steht die Frage, wie sich der Krieg auf unser Unternehmen auswirkt, aber natürlich ist die Frage legitim und für uns von Bedeutung. Wir beobachten die Entwicklungen intensiv, um mögliche Konsequenzen beurteilen und gegebenenfalls Aktionen in die Wege leiten zu können."

Der Branchenprimus müsse sich "klar bekennen und vom russischen Vorgehen distanzieren", heißt es in der Mitteilung. Der Bund müsse überdies dafür sorgen, das kein Staatsgeld "über einen TUI-Umweg bei Mordaschow ankomme, "der als Putin-Intimus gilt". Dies sicherzustellen sei auch Aufgabe des TUI-Managements.In einer internen Mail an die Belegschaft, die fvw|TravelTalk vorliegt, schreibt TUI-CEO Friedrich Joussen: "D