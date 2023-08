Die weltweiten Waldbrände am 3. August 2023.

Die Europäische Weltraumorganisation hat eine Karte mit den aktuellen Waldbränden veröffentlicht.

In den vergangenen Wochen haben sich Waldbrände in Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Algerien, Tunesien und Kanada ausgebreitet, die in erster Linie massive Umwelt- und Wirtschaftsschäden verursachten.

Während Waldbrände ein natürlicher Teil vieler Ökosysteme sind, warnen Wissenschaftler davor, dass sie immer häufiger vorkommen. Als Reaktion darauf ist jetzt eine aktualisierte Version des World Fire Atlas der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) verfügbar, die eine detaillierte Analyse der Waldbrände auf der ganzen Welt bietet.



Das Europäische Waldbrandinformationssystem (EFFIS) hat mit Stand zum 29. Juli 2023 gemeldet, dass allein in diesem Jahr in der gesamten Europäischen Union bereits mehr als 234.516 Hektar Land niedergebrannt sind.

Für weit über 90 Prozent der Waldbrände ist der Mensch, sei es durch Brandstiftung oder Unachtsamkeit verantwortlich, so die Umweltschutzorganisation WWF. Weltweit haben nur etwa vier Prozent aller Waldbrände natürliche Ursachen wie beispielsweise Blitzeinschlag.



Immer dann, wenn Waldbrände zu heftig, am falschen Ort, zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt oder zu häufig auftreten, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass das Ökosystem durch menschliche Eingriffe aus den Fugen geraten ist. Der WWF ist auf fast allen Kontinenten gegen Waldbrände im Einsatz.