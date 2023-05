Am 17. Mai um 11 Uhr geht es ins Eingemachte: In unserem TV-Format "Insider-Tipps für den Counter" geben wir handfeste Tipps zu den griechischen Destinationen Chalkidiki und den Sporadeninseln Skiathos, Skopelos und Alonissos.

"Insider-Tipps für den Counter: Chalkidiki und die Sporaden" heißt ein neues Format auf dem Counter Place. Alexander Steier (Attika Reisen) und Oliver Grosse-Kleimann (Alltours) plaudern aus dem Nähkästchen und verraten exklusive Tipps zu Chalkidiki, Skiathos, Skopelos und Alonissos. Die Anmeldung für Mittwoch, 17. Mai, 11 Uhr, ist ab sofort möglich.

–

Mehr dazu

Mehr dazu Experten-Talk auf dem Counter Place Heiße Tipps für den Berufseinstieg

Eine gute Stunde geballtes Counterwissen zu Chalkidiki und den kleinen Sporadeninseln Skiathos, Skopelos und Alonissosdas bietet das Videoformat "Insider-Tipps für den Counter: Chalkidiki und die Sporaden" auf dem Counter Place am 17. Mai um 11 Uhr.Die Griechenland-Experten Alexander Steier (Verkauf, Attika Reisen) und Oliver Grosse-Kleimann (Direktor Hoteleinkauf Griechenland, Alltours) plaudern aus dem Nähkästchen und verraten den Zuschauern und fvw|TravelTalk-Redakteurin Rabea Fieguth neben ihren persönlichen Highlights Tipps, die für den Verkauf der griechischen Destinationen relevant sind: Von der Anreise über Ausflüge bis hin zu Hotels. Wer Chalkidiki und die Sporadeninseln Skiathos, Skopelos und Alonissos also noch nicht in- und auswendig kennt, der sollte unbedingt einschalten.Einen kurzen Abstecher gibt es in der Sendung noch nach Athen und in die Region Attika – auch hier gibt es Insider-Tipps für den Verkauf.Die Anmeldung ist hier kostenlos möglich.