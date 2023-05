Am 17. Mai um 11 Uhr geht es ins Eingemachte: In unserem TV-Format "Insider-Tipps für den Counter" geben wir handfeste Tipps zu den griechischen Destinationen Chalkidiki und den Sporadeninseln Skiathos, Skopelos und Alonissos.

"Insider-Tipps für den Counter: "Chalkidiki und die Sporaden" heißt ein neues Format auf dem Counter Place. Alexander Steier (Attika Reisen) und Oliver Grosse-Kleimann (Alltours) plaudern aus dem Nähkästchen.

Sie verraten exklusive Tipps zu Chalkidiki, Skiathos, Skopelos und Alonissos. Die Anmeldung für Mittwoch, 17. Mai, 11 Uhr, ist ab sofort möglich.Eine gute Stunde geballtes Counterwissen zu Chalkidiki und den kleinen Sporadeninseln Skiathos, Skopelos und Alonissosdas bietet das Videoformat "Insider-Tipps für den Counter: Chalkidiki und die Sporaden" auf dem Counter Place am 17. Mai um 11 Uhr.Die Griechenland-Experten Alexander Steier (Verkauf, Attika Reisen) und Oliver Grosse-Kleimann (Direktor Hoteleinkauf Griechenland, Alltours) plaudern aus dem Nähkästchen und verraten den Zuschauern und fvw|TravelTalk-Redakteurin Rabea Fieguth neben ihren persönlichen Highlights Tipps, die für den Verkauf der griechischen Destinationen relevant sind: Von der Anreise über Ausflüge bis hin zu Hotels. Wer Chalkidiki und die Sporadeninseln Skiathos, Skopelos und Alonissos also noch nicht in- und auswendig kennt, der sollte unbedingt einschalten.Einen kurzen Abstecher gibt es in der Sendung noch nach Athen und in die Region Attika – auch hier gibt es Insider-Tipps für den Verkauf.Die Anmeldung ist hier kostenlos möglich.