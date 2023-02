ADAC Reisebüro Papendick

Die Awards des ADAC-Reisebüros Papendick auf einen Blick

Das ADAC-Reisebüro Papendick hat vier Awards auf einmal abgeräumt. Das Reisebüro, das erst kürzlich zum ADAC wechselte, erhielt die Titel "Unsere Besten an Land", "Robinson Clubexperte 2023", "Go Best Partner 2023" und "Arosa-Platinpartner".

TUI Cruises verlieh dem Unternehmen in diesem Jahr erneut die Auszeichnung "Unsere Besten an Land", damit wird Papendick für sein besonderes Enga