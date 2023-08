Schmetterling International

Der türkische Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy traft Ömer Karaca, Geschäftsführer von Schmetterling International, in Istanbul.

Zur Schmetterling-Jahrestagung in Izmir will der türkische Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy selbst kommen. Er möchte die Bedeutung Deutschlands für den Tourismus in der Türkei würdigen.

Schmetterling International hatte zuvor seine Kooperationspartner zur Jahrestagung, die vom 19. bis 22. Oktober in Izmir stattfinden wird, eingeladen.