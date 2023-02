Imago Images

Die Kälte macht den betroffenen Erdbeben-Opfern stark zu schaffen. Deshalb bestückten Bentour und Condor den Sonderflug mit Generatoren, Winterjacken und Schlafsäcken.

Bentour und die Fluggesellschaft Condor haben gemeinsam einen Sonderflug mit Hilfsgütern in die Erdbebenregion der Türkei und Syrien organisiert.

In Kooperation mit der türkischen Botschaft in Berlin und mit dem türkischen Generalkonsulat in Frankfurt, hob der Condor-Flug DE8120 heute Morgen um 8 Uhr ab. An Bord der Boeing 767 befanden sich unter anderem, Generatoren, Winterjacken und Schlafsäcke.