TUI

Die Mitglieder des TUI-Franchise-Beirats.

Am 8. Februar hat sich der TUI-Franchise-Beirat in der TUI Zentrale in Hannover zur ersten Beiratssitzung des Jahres getroffen. An der Sitzung des Beratergremiums nahmen auch TUI-Group-CEO Sebastian Ebel, Vertriebsdirektor Peter Wittmann und Franchise-Chefin Nadine Merzdorf teil.

Derzeit gehören gut 400 Partnerbüros der Marken First Reisebüro, Hapag-Lloyd Reisebüro und TUI ReiseCenter zum Franchise-System. Der TUI-Franchise-Beirat Der TUI-Franchise-Beirat sich aus 14 Reisebüroinhabern der Marken TUI Reise Center