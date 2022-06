FVW Medien/RIM

Michael Buller, Vorstand Verband Internet Reisevertrieb, hat die Online Innovationstage 2022 in Berlin – wie schon in der Vergangenheit – eröffnet.

Der Verband Internet Reisevertrieb, geführt von Michael Buller, trifft sich in diesen Tagen nach einer pandemiebedingten Pause wieder in Berlin zu den VIR Online Innovationstagen. Top Thema an Tag eins: Nachhaltigkeit. "Hurra, wir leben noch!" Mit diesen Worten hat V