Im Format Digitalk spricht Podcaster Roman Borch mit interessanten Persönlichkeiten aus der Touristik – im Interview oder Roundtable. Diese Mal im Studio: Dr. Florian Berthold – Co-Founder von Tripedeo.

Kundenwünsche werden gerade in der Touristik immer individueller und spezieller. Beratung und Vertrieb benötigen Expertise und gut gesteuerte Kanäle. Die neue Plattform Tripedeo will genau das zusammenführen und so die Zukunft des digitalen Reisevertriebs mitgestalten.Die Mission von Forian Berthold, Co-Founder von Tripedeo lautet dabei: "Einen Kontrapunkt zu den OTA's setzen, mit ausgefeilter Technik und einem interessanten Business-Modell." Das ist Grund genug, sich im Travelholics CloseUp mit diesem Projekt zu beschäftigen. Deshalb in dieser Episode: Alle 7 Minuten ein neuer Kunde – so geht Zukunft.