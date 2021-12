In der vierten Staffel des Travelholics-Podcasts KarriereCall dreht sich wieder alles um die Karriere. Jeweils für vier Minuten geht es im Podcast um berufliche Herausforderungen und Veränderungen im Job. Mit den Coaches Heike Nirschl und Heiner Boos bespricht Podcaster Roman Borch dieses Mal die scheinbar kleinen Fragen, die es in sich habe

In einem kurzen Close-up – einem Warm-up zur vierten Staffel des KarriereCalls – kündigt Roman Borch die neuen Folgen des Podcasts rund um die Karriere an. Ab dem 4. Januar gibt es einen Monat lang dreimal in der Woche immer Dienstag, Mittwoch und Donnerstag "Snackable lifehacks für jeden Arbeitstag". Dabei geht es um ganz praktische Fragen aus dem Arbeitsalltag, die von den Experten beantwortet werden. Zum Beispiel: "Warum räumt mein Kollege nie die Spülmaschine ein – das nervt!"Das Wiedersehen mit den beiden Coaches Heike Nirschl und Heiner Boos können Sie ab Mittwoch anhören und schon mal Vorfreude auf die 4. Staffel KarriereCall entwickeln.