Pixabay

Der Streit um eine gerechte Vergütung reißt nicht ab.

Torsten Kirstges, Professor für Tourismuswirtschaft an der Jade-Hochschule Wilhelmshaven, plädiert für ein aufwandsgerechtes Provisionsmodell für Reisemittler, das sich am Vertriebsaufwand und an den Prozesskosten orientiert. Die Diskussion um Provisio