#SM200#Das Wachstumstempo in der Reisebranche verlangsamt sich weiter. Auch im September konnten die Reisebüros nicht an das Vorkrisenjahr 2019 anknüpfen. Laut Tats-Reisebüro-Spiegel liegen die abgereisten touristischen Umsätze rund 20 Prozent unter dem September 2019. Auch die Vorausbuchungen fallen in diesem Monat äußerst mau aus – und liegen nur knapp über 2021.

