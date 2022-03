Erste Meriten für die Dynamaze-Gründer Jasper Klimas (Marketing), Timo Gerth (IT) und Pétur Müller (Vertrieb) gab es bereits: Sie sind die Sieger des Gründerwettbewerbs 2021 von TIC und VIR.

Die Buchungsplattform Dynamaze bietet Kurzentschlossenen Freizeitaktivitäten günstiger, die binnen sieben Tagen stattfinden. Dynamische Preise helfen, die Auslastung der Anbieter zu verbessern.

Dynamaze auf den Punkt gebracht Über die Buchungsplattform Dynamaze können Anbieter von Freizeitaktivitäten ihre Auslastung verbessern. Konsumenten sparen bis zu 60 Prozent des ursprünglichen Preises.



Bislang sind rund 50 Freizeitanbieter angeschlossen, darunter viele rund um den Firmensitz im Großraum Köln, mit insgesamt mehr als zehn Millionen jährlichen Besuchern.



Von den Anbietern verlangt Dynamaze eine Provision von 15 Prozent des Ticketpreises. Derzeit arbeiten die Kölner an einer Expansion in Deutschlands übrige Metropolen und suchen dafür frisches Kapital.

90 Prozent der Nutzer buchen über mobile App

Mehr dazu

Mehr dazu Start-up Night Finale Freizeitplattform Dynamaze siegt beim Gründerpreis

Preisdynamik als Vorteil gegenüber Groupon & Co

Mehr dazu

Mehr dazu Podcast der Woche Das Travel Start-up des Jahres Dynamaze im Porträt

Die Grundidee zu Dynamaze liefert ein Restaurantbesuch von Jasper Klimas in Kanada. Dort verbringt der damalige Kölner Wirtschaftsstudent 2018 ein Auslandssemester. Es ist Nachmittag, die Kellner haben nichts zu tun. Später fällt ihm bei einer Stadtführung in Toronto auf, dass viele Plätze leer bleiben.Ganz Ökonom denkt sich Klimas: "Das müsste effizienter gehen." Zum Beispiel durch Preise, die sich dynamisch anpassen und damit Interessierte in Randzeiten lenken, die zum Normalpreis kaum verkauft werden können.Zurück in Köln, beginnt Klimas 2019 gemeinsam mit Studienkollege Pétur Müller an der Idee zu feilen. Hilfreich ist, dass Müller zum Thema dynamische Preise forscht. Weil sie nicht programmieren können, holen sie als Mitgründer ihren Bekannten Timo Gerth dazu, der Informatik studiert. Statt auf Restaurants fokussieren sie sich auf den Freizeitmarkt.Denn Freizeitanbieter, so eine Erkenntnis der Jungunternehmer, nutzen im Schnitt nur 35 Prozent ihrer Kapazitäten. Das zehrt massiv am Gewinn. Andererseits hindern hohe Preise und mangelnde Inspiration Nutzer daran, sich ein Freizeitvergnügen zu gönnen.Um die Schere zu schließen, startet das Trio im Herbst 2019 eine erste Fassung von Dynamaze – bis die Pandemie 2020 fast das Aus für die ganz überwiegend selbst finanzierte Plattform bedeutet. Erst Stipendien am Inkubator der Kölner Universität und ein Wandeldarlehen der NRW-Bank sichern die wirtschaftliche Existenz.Mitte 2021 folgt der Neustart der Plattform, auf der bislang Freizeitanbieter ganz überwiegend aus Köln und Umgebung vertreten sind. "Zu den meistverkauften Anbietern 2021 zählten die Claudius- und die Mauritius-Therme sowie der Kölner Zoo", berichtet Jaspar Klimas.90 Prozent der Dynamaze-Nutzer buchen über die mobile App. Als Kernzielgruppe nennt Klimas Stadtbewohner zwischen 24 und 35 Jahren, Studierende, junge Berufstätige und junge Familien – und grenzt Dynamaze so gegen touristische Angebote wie Get Your Guide ab.Als größten Wettbewerbsvorteil gegenüber Rabatt-Plattformen wie Groupon betrachtet Klimas die Preisdynamik. Das Start-up sieht sich als erste Plattform im Freizeitbereich, die den Restplatzverkauf für Randzeiten flexibel optimiert.Bei der Preissetzung berücksichtigt der selbst entwickelte Algorithmus aktuelle und historische Buchungsverläufe ebenso wie Wetter- und Handynutzungsdaten sowie individuelle Vorgaben, die die Anbieter über eine Partnerseite machen.Um bis zu 35 Prozent lasse sich die Auslastung in Randzeiten so verbessern, wirbt die Jungfirma. Vor Ort würden die Dynamaze-Nutzer im Schnitt rund ein Viertel mehr ausgeben als Durchschnittsbesucher, sagt Klimas und weist damit auf Upselling-Chancen hin.Bis Ende 2022 wollen die Gründer mit Dynamaze in alle deutsche Millionenstädte expandieren. Bis zum Sommer möchten sie dafür Frühphasen-Investoren gewinnen, die 500.000 Euro frisches Kapital einbringen.