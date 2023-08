DRV

DRV-Präsident Norbert Fiebig unterstreicht immer wieder die Bedeutung des stationären Vertriebs in der Touristik.

Der DRV wehrt sich: Nachdem die "Bild"-Zeitung am Sonntag einen Jobvergleich publizierte, in dem Jobs in Reisebüros keine Zukunft attestiert wurde, reagiert der Branchenverband nun mit einer faktenbasierten Klarstellung.

Boulevard-Zeitungen wie die "Bild" bedienen sich immer wieder Themen, die extreme Emotionen wecken und für Zwiespalt sorgen. So auch am Mittwoch,