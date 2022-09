Albin Loidl ist Geschäftsführer der Alpha Reisebüropartner.

Die Umsätze der Alpha Reisebüropartner erreichen dieses Jahr etwa drei Viertel des Vor-Corona-Jahres, lautet die Zwischenbilanz von Geschäftsführer Albin Loidl bei der Jahrestagung des Verbunds.

Mehr dazu

Mehr dazu Alpha Kooperation Schauinsland Partner trifft sich wieder persönlich

Mehr dazu

Mehr dazu IT-Spezialist Alpha Reisebüropartner verstärkt sich

Alpha Reisebüropartner veranstaltete am vergangenen Wochenende ihre Jahrestagung. 110 Reisebüro-Inhaberinnen und -Inhaber sowie Gäste und Partnerunternehmen aus der Touristik waren der Einladung nach Duisburg zum Leitveranstalter Schauinsland-Reisen gefolgt. Die Tagung fand unter dem Motto "Vernetzen – Digitalisieren – Handeln" statt.Am ersten Veranstaltungstag nutzten die Kooperationspartner die Gelegenheit, Schauinsland-Reisen an dessen Unternehmenssitz im Duisburger Innenhafen aus erster Hand näher kennenzulernen. Die Teilnehmer wurden vom RT-Reisen-Geschäftsführer Thomas Bösl sowie von Steffen Kassner von Schauinsland-Reisen begrüßt.Alpha-Geschäftsführer Albin Loidl wies die Teilnehmer auf die Bedeutung der Digitalisierung bei der Behandlung der Kundendaten hin. An die Reisebüro-Inhaberinnen und -Inhaber appellierte er, die Chancen der individuellen Ansprache auf Basis von Kundendaten zu nutzen. Gleichzeitig machte er keinen Hehl daraus, dass hier durchaus noch Potenzial brachliege.Einige Reisebüros seien längst dazu übergegangen, Termine online zu vergeben und ihre Kunden per Video zu beraten. Einige Büros setzen zudem auf WhatsApp Business und Google Business, um ihre Kunden einfach, weitgehend automatisiert und außerhalb der Geschäftszeiten zu erreichen.Loidl sagte während der Tagung, dass allein in den vergangenen Monaten die Kooperation 15 Neuzugänge verzeichnete. Seine Zwischenbilanz zum aktuellen Touristikjahr: "Die diesjährigen Umsätze übertrafen bei weitem die des Vorjahres und bewegen sich Richtung 75 Prozent des Vor-Corona-Jahres 2019."