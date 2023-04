Im Ausland schnell professionelle lokale Ärzte finden: Das bietet die App von Air Doctor. Das Startup-Unternehmen kooperiert mit führenden Versicherungsanbietern auf der ganzen Welt, so auch mit ERGO Reiseversicherung, Allianz Partners Deutschland und DR. WALTER.

Im Ausland krank zu werden und sich im fremden Gesundheitssystem zurechtzufinden, kann extrem stressig sein, vor allem, wenn man die Landessprache nicht spricht. Wer eine Reiseversicherung mit ERGO Reiseversicherung, Allianz Partners Deutschland oder DR. WALTER abschließt, kann jetzt jederzeit auf die App von Air Doctor zurückgreifen. Die Nutzung der intuitiven, anwendungsfreundlichen App ist bei diesen Anbietern bereits in der Reiseversicherung enthalten, und sie kann auch direkt über die Partner-Apps verwendet werden. So können Urlauber sich auf Reisen auf die medizinische Versorgung verlassen, die sie von zu Hause her gewohnt sind und der auch ihre Versicherung vertraut.



Schneller Weg zum passenden Arzt

Bequemer Service: Air Doctor arbeitet bargeldlos und ohne Vorleistung.

Per App zu Arztbesuch und Beratung

Per App zum Arzt: Die App von Air Doctor macht's möglich.

Bargeldlos und ohne Vorleistung

Kontakt Air Doctor Tel: +972-3-545-7547

E-Mail: support@air-dr.com

www.air-dr.com

Air Doctor bietet Reisenden Zugang zu einem vertrauenswürdigen, globalen Netzwerk mit mehr als 20.000 professionellen Ärzten in 75 Ländern, sodass sie im Bedarfsfall schnell und bequem einen Termin mit einem lokalen Arzt ihrer Wahl vereinbaren können. Damit die Reisenden den für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Arzt finden können, ermöglicht es ihnen die App, die Suche nicht nur nach Ort und Fachgebiet, sondern auch nach Kriterien wie Geschlecht und Sprache zu filtern.Mit nur wenigen Klicks können die Nutzer der App dann einen Praxistermin, einen Hausbesuch oder eine Videokonsultation mit einem Arzt vereinbaren, der ihre bevorzugte Sprache spricht. Sie haben auf diese Weise auch Einfluss auf Datum und Uhrzeit der medizinischen Betreuung, sodass der Verlauf ihrer Reise möglichst wenig beeinträchtigt wird. Darüber hinaus bietet Air Doctor rund um die Uhr mehrsprachigen Support-Service, Telemedizindienste in bis zu 21 Sprachen und rechtsgültige Rezepte.Air Doctor bietet nicht nur eine vollständig digitale Lösung, sondern auch eine völlig bargeld- und vorleistungslose Customer Journey. Die Kunden der Versicherungspartner müssen also für Arzttermine während der Reise nichts bezahlen und auch keine Schadensformulare ausfüllen, wenn sie zu Hause ankommen. Und nach der Behandlung müssen sie sich nicht mit langwierigen Schadensrückerstattungsprozessen herumschlagen.Die Air Doctor App steht kostenlos im Apple Store , bei Google Play und auf der Website von Air Doctor zum Download bereit. Außerdem kann sie über die Apps der Versicherungspartner genutzt werden.