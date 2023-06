Bentour

Songül Göktaş-Rosati (Deutschland-Chefin von Bentour) und Ilka Lauenroth (Director Franchise von TUI Deutschland) haben sich von den Vertrieb von Bentour-Reisen in TUI-Partnerbüros geeinigt.

TUI Franchise Reisebüro-Partner und der Türkei-Spezialist Bentour haben erstmals einen Kooperationsvertrag geschlossen.

Vom 1. Juli an können Kunden die Angebote von Bentour in den Reisebüros der Marken TUI Reise Center, Hapag-Lloyd Reisebüro, First Reise