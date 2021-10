Aus 72 Bewerbungen hat eine Expertenjury jetzt fünf Finalisten ausgewählt. Kriterien waren Innovationsgrad, Qualität & Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Die Sieger werden am 19. Oktober beim Deutschen Tourismustag in Berlin gekürt.

Nach einem Pitch wählen die etwa 400 Tagungsgäste ihren Favoriten, der mit dem ADAC-Publikumspreis ausgezeichnet wird. Die Gewinner der Jurypreise und des ADAC-Publikumspreises werden am Abend des 19. Oktobers bekannt gegeben und gekürt.

Die Nominierten:



Das Kehrwieder Paket von Fabio Haebel, Tim Mälzer und Hamburg Tourismus

"Wenn du nicht nach Hamburg kommen kannst, dann kommt Hamburg zu dir" – unter diesem Motto startete das "Kehrwieder Paket" als Solidaritätsaktion für die Hamburger Gastronomie im Corona-Lockdown. Mit der Kulinarikbox konnten sich Hamburg-Fans handverlesene Köstlichkeiten lokaler Betriebe nach Hause holen. Weitere Informationen gibt es hier.

---

Destinature Dorf von der Firma Werkhaus Design und Produktion

Übernachten mitten in der Natur in Hütten oder Zeltbetten, mit Frühstück im Bio-Bistro und Wellness in der Outdoor-Sauna – in Hitzacker lädt das "Destinature Dorf" zum nachhaltigen Glamping ein. Das Urlaubscamp kann rückstandslos zurückgebaut werden.

Weitere Informationen.

---

Immersion in die Nachkriegszeit: Die Königsberger Straße von der Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg

Was ist eine Nissenhütte? Und wie wohnte es sich im "Quelle-Haus"? Mit Originalbauten und Rekonstruktionen macht die "Königsberger Straße" im Freilichtmuseum am Kiekeberg die Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Deutschland bis in die 1970er Jahre erlebbar.

Weitere Informationen.

---

Public Ticket Solution von Berlin Tourismus und Kongress GmbH

Adé, lästiges Umtauschen von Vouchern an der Museumskasse: Dank des Buchungs- und Besuchermanagementsystems "Public Ticket Solution" können touristische und kulturelle Einrichtungen Tickets mit fremden Bar- und QR-Codes direkt entwerten. Das Channel Management Tool unterstützt beim Online-Ticketvertrieb.

Weitere Informationen.

---

Tourismuslotse Saarland – Wegweiser für den Tourismus von morgen von der Tourismus Zentrale Saarland