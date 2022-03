122 Seiten Frauen-Power – das Whitepaper "Starke Frauen" der dfv Mediengruppe.

Heute ist internationaler Frauentag. Die dfv Mediengruppe, in der auch fvw|TravelTalk erscheint, widmet dem vermeintlich schwachen Geschlecht eine besondere Publikation – mit dem Titel "Starke Frauen".

dfv Mediengruppe

So sieht die Titelseite vom Whitepaper "Starke Frauen" aus.

Der internationale Frauentag ist seit 1911 der Tag, an dem auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht wird. Seit 1921 wird er jährlich am 8. März begangen. In Deutschland ist er allerdings nur im Bundesland Berlin ein arbeitsfreier Feiertag.Anlässlich des Weltfrauentags 2022 hat die dfv Mediengruppe Beiträge zu starken Frauen aus allen Branchen gesammelt und zusammengefasst, die der Verlag publizistisch begleitet. Dazu gehört unter anderem die Touristikbranche, die von FVW Medien mit dem Touristik-Fachmagazin fvw|TravelTalk mit relevanten Nachrichten, Hintergrundberichten und Analysen versorgt wird. Weitere dfv-Publikationen sind etwa die Lebensmittelzeitung, das Werbefachmagazin Horizont, die Textilwirtschaft sowie die Allgemeine Hotel- und Gastronomiezeitung (AHGZ).Die gesammelten Beiträge für das Whitepaper "Starke Frauen" stammen alle aus den Jahren 2021 und 2022. In ihnen wird über Frauen berichtet, die am Beginn ihrer Karriere stehen oder sich in der zweiten Lebenshälfte neu erfinden. Es sind gestandene Führungskräfte dabei und Nachwuchstalente. Wichtig bei der Auswahl war dem Team der dfv Mediengruppe, dass der Beitrag die Frau oder die Frauen in den Mittelpunkt stellt.Zum Whitepaper "Starke Frauen" geht es hier – viel Spaß beim Lesen!