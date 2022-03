Pia Emonds, Inhaberin des Reisebüros Reiseengel in Stolberg.

Mehr dazu

Mehr dazu Dramatischer Appell Ukraine International wendet sich an Branche

Mehr dazu

Mehr dazu Nach der Invasion Weitere Touristikfirmen packen bei Ukraine-Hilfe an

Der Wagen war voll beladen mit medizinischem Hilfsmaterial, Decken und vielen anderen Dingen. An der Grenze haben Pia Emonds und der Fahrer, der die polnische Sprache beherrscht, einen privaten Transport unterstützt, der täglich zwischen Ukraine und Przemysl pendelt und medizinische Güter in die Ukraine brachte."Die Verzweiflung ist groß, und man hat sich so unfassbar über die Medikamente gefreut", sagt Pia Emonds. Auch am kommende Wochenende soll ein erneuter Hilfskonvoi nach Deutschland gehen.