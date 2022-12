iStock

Die Reisebüros wissen inzwischen, wie wichtig Social Media ist. Hanna Tenkhoff, die Workshops zum Thema veranstaltet, erläutert, wie Expedientinnen und Expedienten vorgehen sollten.

Ohne Facebook, Instagram & Co kommen Reisebüros heute nicht mehr aus. fvw|TravelTalk hat in acht Tipps zusammengefasst, worauf es beim Posten in den sozialen Netzwerken ankommt.

