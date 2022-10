Best-Reisen

Auf der Jahrestagung von Best-Reisen präsentieren sich die B4C-Veranstalter Bentour, Chamäleon, Olimar und Schausinsland-Reisen gemeinsam mit den Vorständen Cornelius Meyer und Frank Winkler.

Die Jahrestagung der Reisebürokooperation Best-Reisen findet 2023 in der Türkei statt. Das verkündeten die B4C-Veranstalter während der diesjährigen Tagung in Kalabrien.

Die Jahrestagung der Reisebürokooperation Best-Reisen findet 2023 in der Türkei statt. Das verkündeten die B4C-Veranstalter während der diesjährigen Tagung in Kalabrien. Unter dem Titel "B4C – Best for Customer" (B4C) haben sich die vier Ver