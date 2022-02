Travel and Dream Karlsruhe

Das Team des Reisebüros Travel and Dream in Karlsruhe: Büroleiterin Sabrina Arnold (sitzend) mit Daniela Noto, Ramona Erhard und Andrea Hilgert.

Ein branchenfremder Unternehmer, Chef einer Handwerksfirma in Eggenstein, hat im Dezember das neue Reisebüro Travel and Dream in Karlsruhe gegründet. Ein mutiger Schritt. Ob er gelingt, zeigt fvw|TravelTalk in einer neuen Serie. In dem ersten Serienteil geht es daru