Barut Hotels

Hotels wie das Acanthus Cennet Barut Collection in Side sind beliebt bei deutschen Urlaubern. Die Hotelieres aus dem Raum Antalya suchten während der Antalya Tourism Fair verstärkt das Gespräch mit deutschen Partnern.

Die Türkei hat in diesem Jahr ein positives Comeback erlebt. Grund für einige Reisebüros, sich auf der Tourismusmesse in Antalya (ATF) zu präsentieren. In den ersten neun Monaten dieses Jahres kamen 21,5 Millionen Besucher in die Türkei. In den Ra