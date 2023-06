Aerticket

Lufthansa-Manager Jan Lieske überreicht Aerticket-Chef Rainer Klee ein Zertifikat für den SAF-Kauf. Lieskes LH-Kollege Lars Kröplin schaut zu.

Der Ticketgroßhändler engagiert sich schon seit längerem für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Nun hat Aerticket bei der Lufthansa in mehrere zehntausend Liter Sustainable Aviation Fuel investiert. CEO Rainer Klee will es jedoch nicht bei eigenen Schritten belassen, er hofft auf gemeinsame Aktionen gerade mit dem Reisevertrieb.

Am Ende gab's eine Urkunde: So überreichte Lufthansa-Vertriebsmanager Jan Lieske auf den sogenannten Springdays von Aerticket in Berlin dessen CE