Gänsehaut-Feeling und Aha-Momente "Die Kollegen wiederzutreffen – das war wie ein Nachhausekommen in eine große Familie. Echtes Gänsehaut-Feeling. Für mich war das Event wichtig, um auch wieder richtig reinzufinden nach der langen Pause. Die Veranstalter hatten viel Neues zu berichten, da gab es einige Aha-Momente."

Simone Veres (Veres Reisen, Frankfurt/Oder)

Bereits beim Abendessen im The Market Buffet Restaurant blickte fvw-Redakteurin Bianca Wilkens "in viele glückliche Gesichter." Auch für die Journalistin war der erste Tag des Live-Events etwas ganz Besonderes: "Es ist großartig, wieder unterwegs zu sein – alleine schon das Spanische zu hören, den Branchenkollegen wieder in die Augen zu schauen und nicht nur vor den Bildschirmen zu begegnen."Nach einem kurzen Meet and Greet mit den Initiatoren, Partnern und Sponsoren klang Tag 1 für die Counter-Profis in der Zafiro Blue Lounge-Bar aus. Mit den Händen zu greifen war, wie gelöst und glücklich viele Expis waren, sich endlich wieder in großer Zahl sehen zu können. "Gänsehaut-Feeling" löste das Zusammensein bei Simone Veres (Veres Reisen, Frankfurt/Oder) aus. "Die Kollegen wiederzutreffen – das war wie ein Nachhausekommen in eine große Familie."