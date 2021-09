Hans-Josef Vogel von Advant Beiten Burkhardt kommentiert regelmäßig für fvw|TravelTalk.

Die Gründungsmitglieder von Advant gelten in ihren jeweiligen Jurisdiktionen als etablierte und hoch angesehene Kanzleien, die ein breites Spektrum von Rechtsgebieten und Branchen abdecken. Gemeinsam unterstützen die Advant-Kanzleien große internationale Unternehmen bei ihrem Markteintritt oder ihrer Expansion in Europa, ebenso wie bestehende Mandanten in ihren jeweiligen Ursprungsländern und weltweit.

Alle drei Allianzpartner bleiben zwar weiterhin als unabhängige Gesellschaften bestehen, werden aber "Advant" in ihre jeweiligen Kanzleinamen aufnehmen. Mit einem Gesamtumsatz von 216 Mio. Euro (2020) und einem Team von mehr als 600 Berufsträgern, darunter mehr als 140 Equity Partner, entsteht mit Advant eine der größten Rechts- und Steuerberatungseinheiten Europas.

Die neue Allianz ist derzeit an 13 Standorten in Europa – Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, London, Mailand, München, Paris und Rom – sowie in Moskau, Peking und Schanghai vertreten. Sie ist als Schweizer Verein strukturiert und wird von einem Vorstand geleitet, der sich aus zwei Vertretern je Mitgliedskanzlei zusammensetzt. Ziel sei es, weitere aktive neue Mitglieder in anderen europäischen Schlüsselmärkten zu gewinnen.

"Unsere Kanzleien arbeiten bereits seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammen", sagt Philipp Cotta, Managing Partner von Advant Beiten. "In dieser Zeit hat sich gezeigt, dass unsere Werte und unsere Vision für die Zukunft sehr gut übereinstimmen. Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam noch stärker sind, um Mandanten ein einzigartiges Angebot zu machen und uns zu einem führenden Player im europäischen Markt zu entwickeln."