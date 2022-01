Ifema Madrid

Die Dominikanische Republik war diesjähriges Partnerland der Fitur.

Mit rund 111.200 Besuchern, darunter 81.200 Fachteilnehmern aus 127 Ländern an den ersten drei Tagen, übertrifft die internationale Reisemesse in Madrid alle Erwartungen. fvw|TravelTalk war dabei. Wie die Messe verlief und was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen