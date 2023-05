Mit dem Ende der Corona-Beschränkungen ist das Interesse an Fernost-Reisen wieder deutlich gestiegen – auch die Nachfrage nach Taiwan steigt. Informationen für Reisebüros und Veranstalter gibt es auf einem B2B-Event am 16. Mai in München.

Mehr dazu

Die neuesten touristischen Attraktionen Taiwans sowie allgemeine Informationen für Reiseprofis über das fernöstliche Land stehen im Fokus des Taiwan-Abends am Dienstag, 16. Mai, in München. Von 18 bis 21 Uhr informieren das Fremdenverkehrsamt Taiwan Tourism Bureau sowie die beiden taiwanesischen Fluggesellschaften China Airlines und Eva Air. Letztere hat wie berichtet Ende vergangenen Jahres Direktflüge ab München in die Hauptstadt Taipeh aufgenommen.Zudem ist geplant, per Livestream Incoming-Agenturen direkt zuzuschalten. Speisen, Getränke und eine Verlosung von Flugtickets runden das Programm ab.Die Veranstaltung findet im Wirtshaus am Bavariapark statt, Theresienhöhe 15. Anmeldungen erfolgen über diesen Link. Die Teilnahme ist kostenlos.Bereits vor der Pandemie verzeichnete Taiwan eine deutlich gestiegene Anziehungskraft gerade bei deutschen Besuchern. Allein 2019 vergrößerte sich die Touristenzahl auf fast 75.000 und damit um elf Prozent. Steigerungen gab es aber auch schon in den Jahren davor.Bereits seit Herbst 2022 können Taiwan-Touristen wieder unbeschränkt in das Land einreisen. Nach zweieinhalb Jahren hatte die taiwanische Regierung alle coronabedingten Einreise-Regeln gestrichen.Seit 5. November 2022 gibt es so viele Nonstop-Flüge wie nie zuvor: Insgesamt elf Mal pro Woche verbinden China Airlines und Eva Air Deutschland mit dem Inselstaat. Vor der Pandemie gab es nur sieben Flüge.Zu einem touristischen Schwerpunktthema neben der Kultur hat Taiwan Outdoor- und Aktivurlaub erklärt. Insbesondere die Fahrrad- und Wanderwege wurden in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Im Fokus stehe dabei die Nachhaltigkei: Umweltschutz hat in dem demokratisch regierten Land einen hohen Stellenwert. Aber auch Städte-Touren durch die Hauptstadt Taipeh und Inselumrundungen stehen hoch im Kurs.