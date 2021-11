Thürismo

Der Vorstand von Thürismo: Silke Punthöler-Aydin, Inhaberin des Reisebüros Air Voyage in Gera, Sabine Friebel, geschäftsführende Gesellschafterin bei Familingo Reisebüro in Erfurt, sowie Sebastian Enders, Mitinhaber von Enders Touristik in Ilmenau.

Reisebüros haben den Verein Thürismo gegründet, um sich gegenseitig im Verkauf von Gruppenreisen zu unterstützen. Dafür müssen die Agenturen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Bei den Demos zur Rettung der Reisebüros im vergangenen