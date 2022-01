Felix Meyer

Ömer Karaca, bisher Geschäftsbereichsleiter Technology & Fullfillment bei Schmetterling International, rückt in die Geschäftsführung auf.

Der bisherige Technikchef von Schmetterling International Ömer Karaca ist am 1. Januar in die Geschäftsführung der Reisebürokooperation aufgerückt. Sein bisheriges Aufgabengebiet erfüllt er aber auch in Zukunft. Als Teil der Geschäftsf&u