Helle Räume und natürliche Materialien zeichnen die Airtours Travel Boutique aus.

Die Stadt Landshut kann ab sofort mit einem Flagship-Store aufwarten. Reisebüro-Inhaber Johann Eberl hat dort unter der Marke Airtours die erste "Airtours Travel Boutique" in Deutschland eröffnet und verspricht Reiseberatung in besonderer Atmosphäre.

Alexander Putz (von links), Oberbürgermeister der Stadt Landshut, Johann Eberl, Inhaber der Airtours Travel Boutique, und Steffen Boehnke, Director Airtours, schneiden bei der Eröffnung der Airtours Travel Boutique in Landshut gemeinsam das rote Band durch.

Label mit Stil: So ist die erste Airtours Travel Boutique gekennzeichnet.

Beratung außerhalb von Öffnungszeiten

Warme Farben und angenehme Beleuchtung sollen positive Beratunsatmosphäre schaffen.

Das neu gestaltete Reisebüro, das mit hellen Farbtönen und wertigen Möbeln sowie einer Wohlfühlatmosphäre aufwartet, wurden am Dienstag offiziell in der Fußgängerzone von Landshuts Altstadt eröffnet und richtet sich unter der Marke Airtours an anspruchsvolle Individual- und Luxusreisende.Neben einem neuen Raumkonzept verfolgt das Büro von Johann Eberl auch ein neues Servicekonzept und legt viel Wert auf die digitale Kundenberatung. Seine Ideen hat der Inhaber in enger Zusammenarbeit mit der TUI-Luxusmarke Airtours entwickelt.Er selbst ist auf Airtours zugegangen und hat schon vor der Corona-Krise die Idee zu einem Shop-Konzept unter der Marke Airtours angestoßen. Eberl hatte das Reisebüro im Jahr 2000 zunächst unter dem Namen "Mein Tor zur Welt" gegründet. Er war von Anfang an auf exklusive Individualreisen spezialisiert.Nun empfängt er mit einem innovativen Konzept, das von Airtours-Direktor Steffen Boehnke unterstützt wird: "Inspiration, Leidenschaft und exzellenter Service sind heute die Erfolgsfaktoren in der Kundenansprache von Luxusreisenden", ist Boehnke überzeugt. Airtours hat Eberl bei der Umsetzung seiner Ideen "mit Liebe und Leidenschaft" unter die Arme gegriffen und hilft nun unter anderem beim Marketing mit.Ein wichtiger Bestandteil des neuen Servicekonzepts ist die digitale Kundenberatung, die auf Wunsch auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten stattfinden kann. "Wir kreieren individuell nach Kundenwunsch einzigartige Reisemomente. Dabei verbinden wir die Vorteile der digitalen Welt mit umfangreichem Fachwissen, langjähriger Erfahrung und bestem Service", erklärt Eberl.Herzstück der Airtours Travel Boutique ist ein großzügiger Loungebereich im Obergeschoss, der Beratungsgespräche in ruhiger und entspannter Atmosphäre ermöglicht.Das neue Airtours-Büro ist nicht das allererste. Es gibt bereits eine Airtours Travel Boutique in der Schweiz, die vor gut sechs Jahren eröffnet wurde. Das Büro war ursprünglich als TUI-Filiale gebrandet und ist nach wie vor Teil der TUI-Swiss-Welt. Die Airtours Travel Boutique in Landshut indes gehört dem Inhaber und verfolgt lediglich ein Shop-Konzept unter der Marke.Steffen Boehnke sieht durchaus Potenzial für weitere Airtours Travel Boutiquen. Das nun vorgestellte, individuelle Shop-Konzept sei auf engagierte und auf Luxusreisen spezialisierte Vertriebspartner zugeschnitten, die präferiert Airtours-Produkte verkauften, über ein entsprechendes Ladenlokal in exponierter Lage verfügten und im Luxusreisesegment ein strategisches Wachstum planten. Es sei durchaus auch auf andere Büros in anderen Städten übertragbar.