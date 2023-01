Center Parcs

Center Parcs will künftig Menschen in der Natur enger zusammenbringen. Das zeigt auch die 2022 eröffnete Anlage in Frankreich Hier zu sehen: die sogenannten Farmhäuser.

Center Parcs erneuert seinen Markenauftritt. Urlaubserlebnisse sollen künftig nachhaltiger und erlebnisorientierter werden. Zudem kündigt der Ferienparkbetreiber eine weitere Renovierung an.

