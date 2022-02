Amadeus hat ein technisches Problem mit Abbuchungen bei Kunden, das immens ist.

Die Probleme mit Lastschriften bei Amadeus sind offenbar deutlich größer als zunächst bekannt. Touristiker berichten bei Facebook über Kontobelastungen mit bis zum 15-fachen des eigentlich fälligen Betrags.



Amadeus bedauere die Unannehmlichkeiten, die diese Situation für Kunden mit sich gebracht hat. "Wir arbeiten eng mit unseren Amadeus-Teams und externen Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederholt." Mehr dazu Mehr dazu Fehler bei Abbuchungen (Update) Amadeus-Kunden sollen ihre Konten überprüfen

Reisebüro-Kunden fordert Amadeus dazu auf, ihr Konto zu überprüfen und für jede einzelne fehlerhafte Abbuchung umgehend eine Rücklastschrift bei ihrer Bank zu veranlassen.



Wir arbeiten mit unserem Bankpartner und unseren Kunden zusammen, um diese Situation so schnell wie möglich zu beheben", teilte das Unternehmen auf fvw|TravelTalk-Nachfrage mit.

In einem Rundschreiben an Reisebüros hatte sich Amadeus-Germany-Chefin Uta Martens persönlich an Kunden gewandt und um Entschuldigung für Mehrfachbelastungen ihrer Konten gebeten. Inzwischen ist klar, in welcher Größenordnung sich das Problem bewegt. Bei Facebook berichtet ein Reiseprofi vom 15-fachen, mit dem sein Konto belastet worden sei. Ein Reisebüro-Inhaber berichtete fvw|TravelTalk vom 9-fachen. "In diesen Zeiten, in denen die finanzielle Lage vieler Reisebüros sehr angespannt ist, ist das besonders ärgerlich", sagte eine andere Touristikerin.Amadeus hatte gestern bereits angekündigt, die Probleme so schnell wie möglich lösen zu wollen. "Ursache der Probleme sei ein technischer Fehler, teilte Amadeus weiter mit. Genauere Angaben dazu machte das Unternehmen nicht.