VistaJet

Vistajet hat auch gegenüber 2019 kräftig zugelegt. Das Foto zeigt eine neue Maschine vom Typ Global 7500.

Vistajet, internationaler Anbieter für vornehmlich Geschäftsreisen im Privatjet, erweitert sein Programm an privaten Erlebnissen und Aktivitäten in den Zielen. Die Zahl der Flugstunden in diesem Jahr lässt aufhorchen. Unter dem Label "Private World" ar