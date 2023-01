FTI/RTK

Haben einen neuen Weg der engeren Zusammenarbeit gefunden. FTI-Vertriebsdirektor Richard Reindl und QTA-Sprecher Thomas Bösl.

Die FTI Group und die QTA bieten eine neue Bindungsschiene an. Ziel von QTA-Sprecher Thomas Bösl und FTI-Vertriebsdirektor Richard Reindl soll sein, gute FTI-Agenturen in der Mega-Allianz enger an den Veranstalter zu binden. Den Premiumpartnern winken viele Vorteile.

