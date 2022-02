Bei Galeria Reisen ziehen die Buchungen an. Pünktlich dazu starten die Kaufhäuser bundesweit eine Schaufensteraktion zum Thema.

Mehr dazu

In allen Galeria-Warenhäusern würden die etwa 690 Schaufenster zum Thema Reisen gestaltet, teilte das Unternehmen mit. Die Aktion startet am 14. Februar und endet am 26. Februar. Der Zeitpunkt sei genau richtig, "da die Buchungskurven gerade ins Positive kommen", sagte Rolf-Dieter Maltzahn, Geschäftsführer von Galeria Reisen.An der bundesweiten Schaufensteraktion beteiligen sich die Partner Schauinsland-Reisen, die Destinationen Türkei, Dubai und Madeira sowie Disneyland Paris. Sie werden eine Auswahl an Reisen in den Schaufenstern präsentieren, die in den 80 Galeria-Reisebüros und auf www.galeria-reisen.de gebucht werden können.Begleitet wird die Schaufensteraktion durch ein Gewinnspiel für Endkunden. Dafür müssen sie ein Selfie vor ihrem "Sonnenplatz-Schaufenster" machen und es in den sozialen Medien teilen. Wer sich daran beteiligt, nimmt automatisch an einer Verlosung teil.