Der Travelholics-Podcaster Roman Borch traf sich mit Oliver Rengelshausen, CEO Amadeus Germany. Rengelshausen erläuterte unter anderem, wie seine Firma Reiseverkäufern mit KI-generierten Angeboten und Datenanalysen unter die Arme greifen wolle.

Oliver Rengelshausen, CEO Amadeus Germany, hat den Podcaster Roman Borch in seinem Berliner Studio besucht. Entstanden ist ein kurzweiliger Digitalk aus der Travel-Tech-Welt, rund um die Amadeus Plattform mit dem Titel: " Tech-fluencer und Hyper-Personalisierung in der Cloud! Rengelshausen sagt im Gespräch, dass eine "bessere Reise" den Reisenden in den Mittelpunkt stelle. Deshalb konzentriere sich Amadeus auf die Bereitstellung von Techniken, die hyper-personalisierte Reiseerlebnisse schaffen. "Durch den Einsatz von KI-generierten Angeboten und Datenanalysen wollen wir unseren Reiseverkäufern helfen, maßgeschneiderte Reiseerlebnisse anzubieten, die auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben der einzelnen Reisenden eingehen. Dazu gehören personalisierte Empfehlungen, Anpassungen der Reiseroute in Echtzeit und die nahtlose Integration von bevorzugten Dienstleistungen", so Rengelshausen.Der Tech Konzern bietet weltweit Lösungen für "Seamless Travel" – von Inspiration und Beratung, Verkauf und Check-in bis Bag Drop, Seat Map und Mobility. Spannende Kooperationen wie die mit Microsoft und eigene generative KI stellen die Weichen für die Zukunft.

Hier geht es zum Podcast: