Der Touristiker Andy Janz (links) und PR-Unternehmer Sven Meyer betreiben den Podcast "Hin&Weg."

Der Chefredakteur von fvw|TravelTalk war zu Gast im Reise-Podcast "Hin & Weg". In dem Gespräch mit Sven Meyer und Andy Janz geht es um seine Sicht auf die Branchenentwicklung, wie Fachmedien mit Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung umgehen, wie FVW Medien sich in der Krise gewandelt hat – und warum er notorisch optimistisch ist.

So lautet Ankündigung auf der Website von "Hin & Weg": "Klaus Hildebrandt ist Chefredakteur der touristischen Fachzeitschrift fvw|TravelTalk und mehr als nur 'normaler' Journalist. Ihm Vertrauen mit den 'Granden' der Branche, und mit seinen Einschätzungen über die Zukunft der Branche lag er in der Vergangenheit immer wieder richtig.Woher er seinen Optimismus nimmt, warum er auf das Jahr 2023 als ein Jahr der Touristik-Konsolidierung schaut und was es mit der möglichen Übernahme von FTI durch DER Touristik auf sich hat, erläutert das 'Orakel aus Hamburg' in Folge 117 des meistgehörten deutschsprachigen Touristik-Podcasts. Schnell, kurzweilig und ein absoluter Mehrwert für jeden Touristiker."Den Link zu dem Podcast finden Sie