Digitaler, aber auch ökologischer soll das Reisen der Zukunft sein. Brüssel erarbeitet dazu einen Plan.

Der Tourismus in Europa soll sich wandeln: Er soll digitaler und ökologischer werden. Einen sogenannten Übergangspfad mit 27 Punkten präsentiert nun die EU-Kommission.

So gelangen Sie zur EU-Umfrage Die EU-Kommission fordert die touristischen Akteure auf, sich an einer Umfrage zum Wandel im Tourismus zu beteiligen. Die Ergebnisse sollen Grundlage für die weitere Arbeit der Kommission sein. Zur Umfrage gelangt man unter diesem Link.

Wie der ökologische und digitale Wandel im Tourismus in Europa gelingen kann, hat die Kommission der Europäischen Union (EU) in einem Plan gemeinsam mit Akteuren der Tourismusbranche erarbeitet.Dieser sogenannte "Übergangspfad für den Tourismus" umfasst Maßnahmen in insgesamt 27 Bereichen. Dazu gehört die Einführung der ökologischen Kreislaufwirtschaft ebenso wie der Datenaustausch (Open Data) und eine bessere Arbeitskräfte-Qualifizierung."Mit diesem Pfad wird die Agenda für den europäischen Tourismus für das kommende Jahrzehnt festgelegt", sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. "Heute möchte ich alle Interessenträger einladen, sich am Prozess der gemeinsamen Umsetzung zu beteiligen."Um diesen Austausch und die Zusammenarbeit aller Akteure im Tourismus bei der Umsetzung des Übergangspfades für den Tourismus zu intensivieren, hat die EU-Kommission daher eine Online-Umfrage gestartet.Zu den Bereichen im Übergangspfad für den Tourismus gehören zum Beispiel: Investitionen in die ökologische Kreislaufwirtschaft, um Energie- und Wasserverbrauch, Abfallerzeugung und Umweltverschmutzung zu verringern und gleichzeitig der steigenden Nachfrage nach nachhaltigem Tourismus besser gerecht zu werden; verstärkter Austausch von Daten, um neue innovative Tourismusdienstleistungen zu ermöglichen und das nachhaltige Management von Reisezielen zu verbessern; Investitionen in Kompetenzen, um die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte und attraktive Karrieren im Tourismusbereich sicherzustellen.Die Entwicklung des Übergangspfads begann im Juni 2021 mit einer Konsultation der touristischen Verbände und Unternehmen zu Szenarien für den Wandel im Tourismus. Es wurden mehrere Workshops und Treffen mit ihnen abgehalten, um weitere Ideen zu sammeln und die Vorschläge zu konkretisieren.Der touristische Übergangspfad soll Modell sein für weitere entsprechende Pfade in anderen Branchen. Ziel der EU-Kommission ist es, über alle Branchen hinweg den ökologischen und digitalen Wandel zu beschleunigen und dabei zugleich die Widerstandskraft der europäischen Wirtschaft zu stärken.Außer für den Tourismus arbeitet Brüssel bereits an solchen Plänen für die Bereiche Mobilität, Bauwesen, energieintensive Industrien sowie die Lokal- und Sozialwirtschaft.