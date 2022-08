Mein Arbeitsglück rechnet mit mehr als 100 Partygästen.

Mein Urlaubsglück, die Kooperation der Rita AG, lädt am 30. September zur "Goodbye-Summer-Party" in Hannover ein. Die Veranstaltung findet auf dem Expo-Gelände im Dänischen Pavillon statt.

Neben mobilen Partnern der Rita-AG-Tochter sind ausdrücklich auch Reiseberater mit Interesse für das Geschäftsmodell von Mein Urlaubsglück willkommen. Wer sich anmelden möchte, schreibt eine E-Mail an info@mein-urlaubsglueck.de und erhält dann weitere Informationen.Karin Koch, die Geschäftsführerin von Mein Arbeitsglück, sagt: "Auf unserer Party wollen wir mit mehr als 100 unserer vielen engagierten Kooperationspartner feiern, uns für ihr Engagement bedanken und neue Partner für unsere erfolgreiche Kooperation begeistern." Auch rund 20 Reiseveranstalter und Vertreter Partner-Hotels werden vor Ort sein, unter anderem Beachcomber, Sandals und Daios Cove.Kooperationspartner von Mein Urlaubsglück sind zugleich Aktionäre der Rita AG. Für sie bietet sich anschließend der Besuch der Hauptversammlung am 1. Oktober im Leonardo Hotel in Hannover an. Die offiziellen Einladungen zur Hauptversammlung versendet die Rita AG in den nächsten Tagen an alle Aktionäre.