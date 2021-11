Schauinsland-Reisen-Partner

Endlich wieder zusammen: Rund 100 Schauinsland-Reisen-Partner kamen im Frankfurter Maindock zusammen.

Unter dem Motto "together again!" trafen sich am vergangenen Wochenende rund 100 Schauinsland-Reisen-Partner zum persönlichen Austausch in Frankfurt. Die gute Nachricht: Ihr Umsatz hat sich besser entwickelt als im übrigen Vertrieb. "Realistisch bis optimistisch