Die Touristiker Udo Hell und Joseph Strasser sind sich handelseinig.

Reisebüro-Inhaber Udo Hell, ehemaliger Aufsichtsratschef der Kooperation Best-Reisen, hat das von ihm aufgebaute Portal Studienreisen.de verkauft. Der neue Besitzer hat viel Erfahrung mit dem Thema.

Am 1. Februrar wechselte das Portal Studienreisen.de den Besitzer. Es gehört nun Gern Reisen. Das Münchner Reisebüro ist auf den Luxusbereich spezialisiert und auch als Veranstalter tätig. Zudem gilt das Reisebüro als besonders erfolgreich im Verkauf von Studienreisen in Deutschland. Durch seine Veranstaltertätigkeit verfügt es über Expertise im Online-Vertrieb.



Mit dem Kauf von Studienreisen.de will Gern Reisen das Studienreisen-Standbein nun stärken. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart."Ein erfolgreiches Studienreisen-Portal betreiben zu können, freut mich sehr. Zudem konnten wir einige Mitarbeiterinnen des bisherigen Betreibers für uns gewinnen", sagt Gern-Reisen-Geschäftsführer Joseph Strasser. "Damit sorgen wir für Kontinuität und gewährleisten einen reibungslosen Übergang, denn Kundinnen und Kunden sowie Reiseveranstaltern bleiben ihre bewährten Ansprechpartner erhalten."

Studienreisen.de wurde von Udo Hell aufgebaut, ehemals Aufsichtsratschef von Best Reisen und Inhaber des City Reisebüros Udo Hell in Waldmohr (Rheinland-Pfalz). Im Rahmen der Neuordnung seiner unterschiedlichen Unternehmensbereiche hatte Udo Hell entschieden, sich von Studienreisen.de zu trennen. Anfang Januar hatte der Unternehmer bereits sein Portal Bahnreisen.de verkauft.



Sein Reisebüro in Waldmohr sowie einige weitere Online-Aktivitäten wird Udo Hell weiterführen.